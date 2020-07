Stromboli, il parroco: “Siamo abituati a convivere con i boati, gli isolani non hanno paura del vulcano” (Di domenica 19 luglio 2020) “No, non ho avuto paura all’alba di oggi, quando ho sentito le esplosioni del vulcano. Anche perché vivendo qui tutto l’anno lo Stromboli si fa sentire sempre. E siamo abituati a convivere con i boati, seppure di minore intensità. Non creiamo allarmismi…“. Lo ha detto all’Adnkronos don Giovanni Longo, parroco di Stromboli, Ginostra e Panarea. Questa mattina ha regolarmente celebrato la messa prima a Ginostra e poi a Stromboli. E ha pure celebrato il battesimo “di un bimbo strombolano, una festa, una gioia“. “Non ho mai avuto paura del vulcano – dice ancora il religioso – neanche gli isolani ne hanno, anche stamattina ... Leggi su meteoweb.eu

