Simona Ventura al Grande Fratello con Signorini: lei smentisce su Instagram (Di domenica 19 luglio 2020) Negli ultimi giorni, una notizia ha iniziato a fare il giro del web: secondo alcune indiscrezioni, Simona Ventura avrebbe avuto un misterioso incontro con Alfonso Signorini per parlare della possibilità di un suo coinvolgimento nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice stessa ha poi fatto chiarezza via social. C’è già Grande attesa per il GF Vip 5, che andrà in onda il prossimo settembre ancora una volta sotto la guida di Alfonso Signorini (dopo il Grande successo dell’edizione precedente, il presentatore è stato riconfermato). Ma nei giorni scorsi si sono susseguite delle voci che hanno suscitato Grande curiosità tra i telespettatori. Stando quanto riportato da ... Leggi su dilei

