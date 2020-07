Salvini: «Ristoratori e baristi mi dicono che la grillina Castelli è una cretina. E hanno ragione» (Di domenica 19 luglio 2020) Non usa mezzi termini, Matteo Salvini. La stravagante ammucchiata giallorossa sta distruggendo gli italiani. «Incontro Ristoratori, baristi e albergatori che mi dicono il viceministro grillino Castelli è una cretina. hanno ragione. Non sono loro a dover cambiare mestiere, a differenza di troppi esponenti dell’attuale (mal) governo». Salvini: «Sosterremo con i nostri legali le partite Iva» «Siamo pronti a sostenere con i nostri legali ed esperti la protesta fiscale di partite Iva, lavoratori autonomi e commercialisti. È una follia», incalza il leader della Lega, «costringere milioni di cittadini a pagare le tasse da domani minacciando multe e sanzioni». Ai contestatori: ... Leggi su secoloditalia

Laura Castelli non ci sta e replica a Il Tempo, che l’ha accusata di avere di fatto invitato i ristoratori in crisi a cambiare ministro. La viceministra M5s intervenendo su Facebook, scrive: “Dispiace ..."Da ieri incontro ristoratori, baristi e albergatori che mi dicono 'il vice ministro grillino Castelli è una cretina'. Hanno ragione.” Non sono loro a dover cambiare mestiere, a differenza di troppi e ...