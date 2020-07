Roma, Spinazzola: «Non abbiamo mai perso la fiducia» (Di domenica 19 luglio 2020) Leonardo Spinazzola ha parlato pochi istanti prima della partita contro l’Inter: le parole dell’esterno della Roma Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV prima della sfida contro l’Inter. «Non abbiamo mai perso fiducia, speriamo di dare continuità con una vittoria stasera. La difesa sta migliorando? Penso che sia cresciuta pian piano, abbiamo trovato solidità difensiva con questo modulo importante, ci difendiamo bene e un gol lo troviamo sempre. abbiamo perso punti anche quando andavamo benissimo, ma non dobbiamo parlare di punti persi mesi fa. Siamo due ottime squadre e penso che stasera vedremo una bella partita». Leggi ... Leggi su calcionews24

