Roma-Inter, dove vederla in TV stasera (Di domenica 19 luglio 2020) È una delle partite più attese della 34ª giornata di Serie A, si gioca stasera: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta dalle 21.45 Leggi su ilpost

AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - MarioGiunta : Roma, Zaniolo salta la sfida con l’Inter. Problema al polpaccio! ???? @SkySport #SkyFantaShow - OfficialASRoma : A febbraio la squadra faceva una sorpresa a una tifosa giallorossa, grazie a una lettera inviata dal nipotino a Rom… - tempoweb : Roma-Inter 2-2. Il pareggio non serve a nessuno #roma #inter # - milanparade : @corsaroll @OfficialASRoma @Inter @juventusfc Milan a -2 dalla Roma -