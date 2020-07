Recovery Fund, Orban: “Rutte responsabile del caos. È una disputa tra Italia e Olanda, noi stiamo dalla parte degli italiani” (Di domenica 19 luglio 2020) “Mark Rutte è il vero responsabile del caos che abbiamo. Ormai è una disputa tra Italia e Olanda, e noi stiamo dalla parte degli Italiani”. A dirlo, durante una delle pause nel terzo giorno di Consiglio europeo, il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orban. Che aggiunge: “L’Olanda vuole creare un meccanismo che gli permetta di influenzare e controllare come i Paesi mediterranei spendono i soldi”. L'articolo Recovery Fund, Orban: “Rutte responsabile del caos. È una disputa tra Italia e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Che non sarebbe stato facile trovare un accordo era chiaro già nei giorni precedenti al Consiglio europeo che da venerdì 17 luglio sta cercando di trovare un accordo sul Recovery Fund — il pacchetto d ...