Ponte di Genova, comincia il collaudo statico: potrà durare fino a 6 giorni (Di domenica 19 luglio 2020) È iniziato il collaudo statico del nuovo Ponte di Genova (FOTO). Sul nuovo viadotto sul Polcevera si sono dapprima mossi otto camion, che sono entrati sul Ponte dal lato di levante, sulla carreggiata a sud, e hanno poi fatto marcia indietro, per proseguire con alcune manovre sulla nuova struttura. Le operazioni arriveranno ad impiegare fino a 54 autoarticolati, oltre ai 4 moduli spmt (veicoli piattaforma per il trasporto di oggetti voluminosi) per le prove sulla rampa di innesto con l'autostrada A7. Secondo le attese, i test potranno durare fino a 6 giorni (LE TAPPE DELLA RICOSTRUZIONE DEL Ponte). Leggi su tg24.sky

