Parma, Faggiano: «Chiedo scusa ai tifosi. Buttato tutto al vento» (Di domenica 19 luglio 2020) Daniele Faggiano ha commentato la sconfitta subita contro la Sampdoria: le parole del direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta subita contro la Sampdoria. PRESTAZIONE – «La squadra ha fatto un ottimo primo tempo ma non sono contento del risultato e per questo c’è rammarico. Abbiamo fatto bene prima del lockdown e subito dopo, al ritorno in campo. Poi, per errori non solo nostri, abbiamo inanellato quattro sconfitte e adesso speravamo di dare una gioia alla Società e ai tifosi. Tolto il pareggio in extremis col Bologna non stiamo facendo una bella figura, in queste partite che mancano dobbiamo cercare di rimboccarci le maniche. Chiedo di stare più ... Leggi su calcionews24

Il ds del Parma Daniele Faggiano parla a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria: "Ottimo primo tempo, ma non sono contento del risultato e per quest ...

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano commenta così l'ennesima sconfitta del Parma, rimontato dalla Sampdoria al Tardini. "La squadra ha fatto un ottimo primo tempo ma non sono contento del ...

