Paolo Borsellino: una vita per la lotta alla mafia (Di domenica 19 luglio 2020) Ricorre l’anniversario della strage di via d’Amelio, nella quale perse la vita il magistrato palermitano Paolo Borsellino. Insieme al giudice Giovanni Falcone, Borsellino fu uno dei protagonisti assoluti della lotta alla mafia, condotta con coraggio e inestinguibile senso della giustizia. Borsellino e la strage di via d’Amelio Domenica 19 luglio 1992, ore 16:58. A Palermo … Leggi su periodicodaily

