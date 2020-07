Paolo Borsellino: stasera su Canale 5 la miniserie in ricordo del giudice antimafia (Di domenica 19 luglio 2020) Paolo Borsellino, la miniserie dedicata al magistrato siciliano, va in onda stasera su Canale 5, nell'anniversario della morte avvenuta nell'attentato mafioso di via D'Amelio. stasera su Canale 5, alle 21:21, va in onda Paolo Borsellino, la miniserie TV prodotta nel 2004, con cui la rete Mediaset rende omaggio al magistrato siciliano. La scelta di palinsesto è significativa e per nulla casuale. Era il 19 luglio del 1992 - le ore 16:58 - quando Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta furono assassinati a Palermo. In occasione del 28° anniversario della Strage di Via D'Amelio, Canale 5 sceglie quindi di ricordarlo con la miniserie diretta ... Leggi su movieplayer

