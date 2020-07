Napoli, il commento di Raffaele Auriemma: “La squadra sta tirando la carretta da più di un mese” (Di domenica 19 luglio 2020) Il Napoli attende l’Udinese al San Paolo e Gennaro Gattuso sta studiando la formazione da mandare in campo. Ci sono ancora dei dubbi, ma l’idea di fondo è chiara, come scrive Raffaele Auriemma oggi su Tuttosport. “Stanchezza atletica, sì, ma soprattutto mentale, perché la squadra sta tirando la carretta da più di un mese, giocando partite ogni tre, cinque giorni. Oggi al San Paolo contro l’Udinese, il coach del Napoli torna all’antico, con lo schieramento che gli dà più affidamento. Anche stavolta saranno otto i cambi rispetto all’1-1 di mercoledì a Bologna, con il ritorno al tridente leggero, Lobotka nel ruolo di playmaker tra Fabian Ruiz e Zielinski, con il ritorno di Ospina ... Leggi su calciomercato.napoli

Il Napoli attende l’Udinese al San Paolo e Gennaro Gattuso sta studiando la formazione da mandare in campo. Ci sono ancora dei dubbi, ma l’idea di fondo è chiara, come scrive Raffaele Auriemma oggi su ...

Napoli Udinese streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A

Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Udinese è in programma per le ore 19,30 di oggi, ...

Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d'inizio di Napoli Udinese è in programma per le ore 19,30 di oggi, ...