MOVIOLA – Roma-Inter, convalidato gol a Spinazzola: arbitro non segue suggerimento Var (Di domenica 19 luglio 2020) Episodio da MOVIOLA nel corso di Roma-Inter. A pochi istanti dallo scadere del primo tempo, dagli sviluppi di un contropiede Spinazzola riceve da Dzeko e trafigge Handanovic con deviazione ininfluente di De Vrij. La ripartenza, però, parte da un contatto tra Kolarov e Lautaro Martinez, con l’argentino che finisce giù. Sembrerebbe essere fallo, e infatti il Var Guida richiama l’arbitro Di Bello a rivedere l’episodio, ma non cambia la decisione del fischietto pugliese ed è 1-1. FANTACALCIO: GOL DI Spinazzola O AUTOGOL DI DE VRIJ? Leggi su sportface

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Inter, valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Di Bello.

