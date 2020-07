Moto3 Jerez, vince ancora Arenas; 3° Tony Arbolino (Di domenica 19 luglio 2020) In Moto3 a Jerez la spunta Albert Arenas, dopo una gara come di consueto serrata e decisa all'ultima curva. È lì che lo spagnolo della Ktm del team Angel Nieto trova il guizzo giusto per precedere sul ... Leggi su gazzetta

TalentiAzzurri : Epilogo sfortunato del secondo GP stagionale nel Mondiale Moto3 @MotoGP di @riccardorossi54 di nuovo in pista setti… - OA_Sport : Moto3, risultati GP Spagna 2020: Albert Arenas vince anche a Jerez, Arbolino 3°, fuori dal podio Vietti e Migno - corsedimoto : MOTO3 - #AlbertArenas trionfa di nuovo, dopo il Qatar arriva il secondo successo stagionale a #Jerez. Sul podio anc… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Moto3 | GP Spagna - Sintesi Gara: Arenas vince ancora a Jerez, terzo Arbolino #F1inGenerale #Moto3 #SpanishGP https://t.… - F1inGenerale_ : Moto3 | GP Spagna - Sintesi Gara: Arenas vince ancora a Jerez, terzo Arbolino #F1inGenerale #Moto3 #SpanishGP -