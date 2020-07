Lo chef stellato Locatelli controcorrente: «La viceministra Castelli ha ragione, dice la verità» (Di domenica 19 luglio 2020) Non sono bastati i chiarimenti e le smentite da parte di Laura Castelli, le parole della viceministra hanno fatto infuriare non solo avversari politici, ma anche gli chef italiani: in 50mila hanno firmato una lettera destinata al ministero dell’Economia. Primo tra tutti Gianfranco Vissani che ha invitato Castelli a cambiare mestiere, rimandando dunque al mittente le dichiarazioni della viceministra che aveva detto appunto: «Mancano clienti? Aiutiamo i ristoratori a fare altro». Ma c’è qualcuno che nuota controcorrente e dà ragione a Castelli. Per lo chef Giorgio Locatelli, stella Michelin e giudice di Masterchef Italia, la ... Leggi su open.online

Dome689 : RT @Open_gol: Lo chef stellato Locatelli controcorrente: «La viceministra Castelli ha ragione, dice la verità» - Open_gol : Lo chef stellato Locatelli controcorrente: «La viceministra Castelli ha ragione, dice la verità» - carlaluglio69 : RT @FondazIEOCCM: Siete pronti a partecipare a un nuovo evento digitale a sostegno della #Ricerca di @IEOufficiale e @CCMonzino? Martedì #… - FondazIEOCCM : Siete pronti a partecipare a un nuovo evento digitale a sostegno della #Ricerca di @IEOufficiale e @CCMonzino? Mar… - DeSantis1948 : RT @baffi_francesco: @Corriere E Vissani dovrebbe cambiare avvocato. -

Ultime Notizie dalla rete : chef stellato Lo chef stellato Locatelli controcorrente: «La viceministra Castelli ha ragione, dice la verità» Open La viceministra M5S Castelli fa arrabbiare i ristoratori. Vissani: "Cambi lei mestiere"

È polemica per le parole della viceministra all’Economia del M5S Laura Castelli, rilasciate al Tg2 Post. “Questa crisi ha spostato domanda e offerta, le persone hanno cambiato il modo di vivere, e bis ...

Castelli e il consiglio ai ristoratori in crisi: cosa ha detto davvero la viceministra

"Ristoratori cambiare mestiere" È questa la frase che in queste ore viene attribuita alla vice ministra dell'Economia in quota M5s Laura Castelli. Parole che l’esponente del governo avrebbe pronunciat ...

È polemica per le parole della viceministra all’Economia del M5S Laura Castelli, rilasciate al Tg2 Post. “Questa crisi ha spostato domanda e offerta, le persone hanno cambiato il modo di vivere, e bis ..."Ristoratori cambiare mestiere" È questa la frase che in queste ore viene attribuita alla vice ministra dell'Economia in quota M5s Laura Castelli. Parole che l’esponente del governo avrebbe pronunciat ...