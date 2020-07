L'Inter non molla Kumbulla, nuovi contatti col Verona: il punto (Di domenica 19 luglio 2020) A distanza di settimane non si placano i rumors in merito al presunto Interesse da parte dell'Inter nei confronti di Marash Kumbulla. Il giovane difensore dell'Hellas Verona piace molto ai nerazzurri che a distanza di tempo non mollano la presa su di lui. A questo riguardo secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport in questi ultimi giorni ci sarebbero stati dei nuovi contatti tra le dirigenze dell'Inter e quella del Verona. La volontà dei nerazzurri è quella di dare una decisa accelerata... Leggi su 90min

pisto_gol : RBenitez, Leonardo, Gasperini, Ranieri, Stramaccioni, Mazzarri, RMancini, FDe Boer, Vecchi, Pioli, Spalletti, ACont… - Gazzetta_it : #Inter, ritirata la #patente a #Brozovic: semaforo rosso non rispettato e alcoltest fallito - Inter : ???? | ANTONIOOOOOOOO 37' - Splendida azione dei nerazzurri, Sanchez apre per #Candreva che incrocia col destro e no… - jayemm_special : @TheFallenGiant Cos’ha fatto in carriera e nell’Inter per meritarsi tanto credito? Non preferiresti un Klopp? Chied… - InteristaYanas : RT @biffi_marco: Oltre i soliti deliri per eriksen la cosa importante che dovreste capire di questa scelta, se confermata, è che Brozovic… -