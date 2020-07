Inter-Roma è anche mercato: occhi su Dzeko. La strategia di Marotta e Conte (Di domenica 19 luglio 2020) E' Edin Dzeko uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima stagione. Il club nerazzurro, non è un mistero, ha messo nel mirino il centravanti di proprietà della Roma. Dopo il tentativo della scorsa estate, è in atto un vero e proprio ritorno di fiamma per il bosniaco. Stasera Edin Dzeko proverà a far male all'Inter di Conte che nel frattempo progetta l'assalto al suo cartellino. In casa Roma nessuno è incedibile: la sensazione è che in caso di buona offerta potrebbero essere in tanti a... Leggi su 90min

OfficialASRoma : A febbraio la squadra faceva una sorpresa a una tifosa giallorossa, grazie a una lettera inviata dal nipotino a Rom… - AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - MarioGiunta : Roma, Zaniolo salta la sfida con l’Inter. Problema al polpaccio! ???? @SkySport #SkyFantaShow - maxiritrosi : #SerieA Fecha 34 12:15 Parma - Sampdoria 14:30 Brescia - SPAL 2013 14:30 Fiorentina - Torino 14:30 Genoa - Lecce 14… - oprofondo : se vince la Roma si tifa juve perché andiamo a recuperare la lazio se vince l'inter si tifa lazio così si va a vincere lo scudetto -