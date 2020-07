Highlights e gol Leganes-Real Madrid 2-2, Liga 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Leganes-Real Madrid, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata de La Liga 2019/2020, terminato in parità sul punteggio di 2-2. Doppio botta e risposta con i neo-campioni di Spagna che vanno due volte in vantaggio con Sergio Ramos e Marco Asencio, ma poi vengono ripresi dai padroni di casa grazie alle reti di Bryan Gil e Roger Assalé. I Blancos, dunque, chiudono la stagione ad 87 punti, mentre al Leganes non pasta il pareggio per evitare la retrocessione, visto il punto di distacco dal diciassettesimo posto occupato dal Celta Vigo. Leggi su sportface

