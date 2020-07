Guardiola: "Col Real dovremo giocare a un altro livello..." (Di domenica 19 luglio 2020) Pep Guardiola : "Col Real dovremo giocare a un altro livello..." Il tecnico del City non manda giù la sconfitta in FA Cup con l'Arsenal del suo allievo Arteta ed è consapevole che in Champions servirà... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola Col Guardiola: "Col Real dovremo giocare a un altro livello..." Yahoo Eurosport IT Guardiola: "Col Real dovremo giocare a un altro livello..."

Pep Guardiola: "Col Real dovremo giocare a un altro livello..." Il tecnico del City non manda giù la sconfitta in FA Cup con l'Arsenal del suo allievo Arteta ed è consapevole che in Champions servirà ...

Zaccheroni dice basta: "Ho scelto la famiglia"

di Doriano Rabotti Zac, un taglio col passato. Alberto Zaccheroni smette di allenare, o quasi: "Diciamo che al momento l’idea è questa, anche se mai dire mai. Non mi sento di garantire di resistere in ...

