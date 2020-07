Gp Ungheria, Vettel: “Quinti-sesti la nostra normalità” (Di domenica 19 luglio 2020) "Siamo tornati alla normalità. La prima è stata anomalia, la seconda non l'abbiamo fatta. Possiamo finire al massimo quinti, abbiamo chiuso sesti". Così Sebastian Vettel al termine del Gp d'Ungheria che lo ha visto chiudere al sesto posto. "Non sono sorpreso dalle Mercedes, era chiaro che ci avrebbe doppiato anche prima della gara" ha concluso. Per Charles Leclerc: "la chiamata sulle soft è stata sbagliata, però dobbiamo imparare e non cambia molto rispetto al risultato. Dobbiamo guardare i dati, nei giorni scorsi c'era il bilanciamento, oggi invece no e dobbiamo capire cosa è successo. In qualifica era un bilanciamento buono, ma in questa gara è stato tutto difficile e dobbiamo lavorare ancora tanto". Leggi su ilfogliettone

