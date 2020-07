Fregene e la microcriminalità in aumento. I cittadini: ‘Vogliamo riportare la legalità, c’è bisogno di controlli’ (Di domenica 19 luglio 2020) Sono stanchi e disperati alcuni cittadini di Fregene che stentano a credere che la loro perla del Tirreno stia diventando ogni giorno sempre più irriconoscibile. Trasformata da quelle continue scorribande notturne, risse, schiamazzi a qualsiasi ora della notte. Per non parlare poi di quanto accaduto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio quando un residente, esasperato dai continui rumori molesti, ha pensato bene di scendere in piazza e di redarguire alcuni adolescenti che si stavano ‘divertendo’ a danneggiare alcune auto in sosta. Si è passati poi dal rimprovero all’aggressione con una bottiglia di vetro al volto. I giovani non solo hanno continuato con il loro atteggiamento strafottente, ma addirittura uno di loro – un 17enne poi identificato e accusato di tentato omicidio – ha aggredito ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Fregene e la microcriminalità in aumento. I cittadini: ‘Vogliamo riportare la legalità, c’è bisogno di controlli’ - CorriereCitta : Fregene, microcriminalità in aumento: le bande di giovani teppisti trasformano la perla del Tirreno -

Ultime Notizie dalla rete : Fregene microcriminalità Fregene e la microcriminalità in aumento. I cittadini: ‘Vogliamo riportare la legalità, c’è bisogno di controlli’ Il Corriere della Città