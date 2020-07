Formula 1, GP Ungheria 2020, Sainz: “Sorpasso su Leclerc? Ho rischiato tanto” (Di domenica 19 luglio 2020) “In Ungheria è difficile superare perché devi avere un passo molto veloce. Ho rischiato tanto, siamo andati molto vicini ma ha funzionato“. Così Carlos Sainz sul sorpasso ai danni di Charles Leclerc, valevole per la decima posizione al Gran Premio d’Ungheria 2020. “Non abbiamo concluso dove avremmo voluto – ha aggiunto lo spagnolo della McLaren, nonché futuro ferrarista, ai microfoni di Sky Sport F1 -. Dovevamo chiudere davanti a Ricciardo“, denotando come target di gara l’ottava posizione. Leggi su sportface

Disastro Ferrari in Ungheria. Questo Mondiale di Formula 1, durante la fase di convivenza con il coronavirus, rischia di essere ricordato come uno dei peggiori di sempre. Dove è finita la Rossa che lo ...Ancora un week end da dimenticare per la Ferrari che a Budapest, nella terza tappa del mondiale, va giù dal podio e viene umiliata dalla Mercedes. Le Frecce Nere doppiano le Rosse, un sorpasso che Vet ...