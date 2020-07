FA Cup 2019/2020, Arsenal-Chelsea in tv: data, orario e come vederla in streaming (Di domenica 19 luglio 2020) Fuori le due di Manchester. Spazio al derby di Londra. Sarà Arsenal e Chelsea la finale di FA Cup 2019/2020. La partita è in programma sabato 1 agosto ad orario da definire nella cornice di Wembley. Sarà possibile seguire la finalissima in tv o su qualsiasi altro dispositivo grazie alla diretta esclusiva di Dazn. In ogni caso Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco, le pagelle, la moviola e le parole dei protagonisti. Leggi su sportface

