Doc - Nelle tue mani, riprese finite. Argentero: "Puntate pazzesche" (Di domenica 19 luglio 2020) "Le nuove Puntate sono pazzesche": così Luca Argentero (diventato da poco papà), sui social network annuncia la fine delle riprese delle ultime Puntate della prima stagione di Doc-Nelle tue mani. Quelle che, per intenderci, non erano state ultimate a causa del lockdown e che, con la riapertura dei set, si sono potute concludere.Raiuno, la primavera scorsa, aveva preferito non aspettare ed aveva preso l'insolita decisione di smezzare la prima stagione del medical drama prodotto da Lux Vide e tratto dalla vera storia di Pierdante Piccioni in due parti. Una decisione che ha dato i suoi frutti: i primi otto episodi (in quattro prime serate) sono arrivati a superare punte superiori agli 8 milioni di telespettatori, diventando il miglior esordio per una serie tv ... Leggi su blogo

