Consiglio europeo sul Recovery Fund. Scontro tra “frugali” e fronte del Sud, Conte: “Non torno a casa senza un’intesa”. E ai partner: “Così salta l’Ue” | DIRETTA (Di domenica 19 luglio 2020) Consiglio europeo di oggi sul Recovery Fund, ultime notizie DIRETTA Dopo la difficile giornata di sabato, riprende oggi, domenica 19 luglio 2020, a Bruxelles la trattativa del Consiglio europeo straordinario con l’obiettivo di trovare finalmente un accordo sul Recovery Fund, il piano comunitario di aiuti economici (750 miliardi di euro, di cui 500 di trasferimenti e 250 di prestiti) per i Paesi in ginocchio a causa del Covid-19. L’Italia è uno degli Stati più interessati a ricevere gli aiuti europei, ma trova l’opposizione del primo ministro olandese Mark Rutte, capofila dei paesi “frugali” del Nord, restii sul tema degli aiuti a fondo perduto e della condivisione del debito. Di ... Leggi su tpi

