Chieti, getta liquido infiammabile sul vicino durante lite: entrambi ustionati (Di domenica 19 luglio 2020) commenta Una lite tra vicini è degenerata a Torrevecchia Teatina, Chieti,, quando uno dei due ha gettato liquido infiammabile sull'altro, ha acceso il fuoco e poi è stato investito da una fiamma di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Il Messaggero

Una lite tra vicini è degenerata a Torrevecchia Teatina (Chieti), quando uno dei due ha gettato liquido infiammabile sull'altro, ha acceso il fuoco e poi è stato investito da una fiamma di ritorno. I ...A Torrevecchia Teatina, in provincia di Chieti, un uomo, al culmine di una lite con il confinante, ha gettato sul vicino del liquido infiammabile. Entrambi sono finiti in gravi condizioni in ospedale.