Auto si schianta contro muro, conducente salvato da passanti prima che macchina prendesse fuoco (Di domenica 19 luglio 2020) Era rimasto incastrato e l’Auto – alimentata a gpl – stava per rendere fuoco. Pochi minuti e un uomo sarebbe bruciato vivo se non fosse stato aiutato ai residenti di Mapello (Bergamo) e a un passante. Vittima dell’incidente e del salvataggio un uomo di 53 anni che viaggiava a bordo della macchina, finita contro un muro, con la moglie e la figlia di 11 anni. La donna e la bambina sono riuscite a uscire da sole dalla vettura, l’uomo invece è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Sul posto sono poi sopraggiunte tre ambulanze e due Automediche per prestare soccorso alla famiglia. I vigili del fuoco hanno poi spento l’incendio dell’Autovettura alimentata a gpl. Sul posto anche i carabinieri di Curno per i ... Leggi su ilfattoquotidiano

Carabiniere in pensione di Livorno vittima di uno spaventoso incidente sull'A12 a Viareggio: «Immerso mezz'ora nell'acqua, fuori avevo solo la testa». Il ringraziamento ai soccorritori: «Con la voce m ...

