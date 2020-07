Anticipazioni Il Segreto puntate dal 20 al 24 luglio 2020: l’intuizione di Don Anselmo (Di domenica 19 luglio 2020) Nelle puntate dal 20 al 24 luglio 2020 della soap opera di successo Il Segreto vedremo Don Anselmo ad un passo dalla verità. Il buon prelato sarà sul punto di smascherare Pepa, ma come la prenderà la giovane? Anticipazioni Il Segreto puntate dal 20 al 22 luglio 2020: Angustias non si fida di Pepa Lunedì 20 luglio 2020 – Pepa svela la verità a Tristan: Pepa inizia a prendersi cura di Soledad cercando di sanare le ferite provocate dall’ira di Franicsca. In un secondo momento convinta della buona fede di Tristan decide di raccontargli tutto nella speranza che lui possa fare qualcosa di concreto per evitare che sua madre continui ad esercitare ... Leggi su anticipazioni

Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che la morte di Emma Barber non è stata affatto un incidente: a farla finire giù per la scarpata è stato infatti Thomas. I sospetti che aveva avuto X ...

Una Vita Anticipazioni 19 luglio 2020: Emilio confessa a Cinta di amarla ma lei...

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 19 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio Emilio salva Cinta dalle grinfie di Victoriano e le confessa di amarla ma lei lo rifiuta.

