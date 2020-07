Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 08:30 (Di sabato 18 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2020 ORE 8.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO AGGIORNAMENTI SULLA VIA AURELIA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA ALTEZZA SVINCOLO OSPEDALE BAMBIN GESU’ VERSO LADISPOLI … SEMPRE CODE MA PER CURIOSI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA USCITA LA PISNA TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALTEZZA RACCORDO NELLE DUE E SULLA PRENESTINA INCROCIO VIA DI TORRENOVA VERSO IL CENTRO SULLA VIA OSTIENSE CHIUSURE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 30 AGOSTO. FINO AL 7 AGOSTO LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA SARÀ H24. POI, ... Leggi su romadailynews

marino29b : RT @EnricoStefano: Stamattina sopralluogo con la Commissione al Parco Pertini, per lavorare sulla viabilità dell'ambito SDO a tutela dei pe… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Mar_Cacciatore : @GiordanoSepi @antonio3glia @FlyingAndrew91 @SdR_FAQ @romatoday @corriereroma @rep_roma @ilmessaggeroit @tempoweb… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-07-2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Calenda: «Italia fuori controllo: a fine 2021 un debito sopra il 170%» Panorama