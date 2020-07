Ultrà inter, rissa a Milano, Daspo di 4 anni (Di sabato 18 luglio 2020) La rissa di cui fu protagonista non capitò a San Siro, ma è arrivato lo stesso un Daspo di 4 anni per Alessandro Caravita, figlio di Franco, storica guida ultrà dell'inter . Nella notte tra il 5 e il ... Leggi su gazzetta

