Ultime Notizie Roma del 18-07-2020 ore 16:10 (Di sabato 18 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano per Livigno è durato circa due ore nel carcere di San Vittore interrogatorio di Luca sostegni il presunto prestanome del commercialista della Lega Michele scillieri coinvolto nell’inchiesta sulla presunta compravendita gonfiata di un immobile per la Lombardia Film Commission nell’inchiesta ultrashield ieri sono indagati altri due commercialisti vicino al Carroccio Alberto di rubba e Andrea Manzoni accusato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte peculato ed estorsione perché avete minacciato i tre professionisti di rivelare alla stampa i dettagli di questa e di altre operazioni Intanto il PM Luca Palamara interviene radicale parla delle Correnti della magistratura Penso che questo sistema dice con le vicende emerse che vedo con loro legate al mio ... Leggi su romadailynews

fanpage : Non è per nulla una buona notizia #18luglio - fanpage : Preoccupazione in Veneto. Risalgono i contagi - fanpage : ?? Ultim'ora La California si chiude - AnnaRP14 : RT @ligi_p: @IlPrimatoN Trattative febbrili in corso al Consiglio Europeo sui fondi UE, dalle ultime notizie trapelate pare che l'accordo s… - junews24com : Cristiano Ronaldo e quei rumors dalla Spagna: «La pensa così su Pochettino» - -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: crescono casi in Veneto, impennata di contagi in Catalogna Fanpage.it Coronavirus nei Balcani, in Serbia +392 casi

Macedonia del Nord (+164 e 5 decessi). Qui nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 164, con altri cinque decessi. Nel darne notizia, i media regionali precisano che in totale i contagi sono ...

Microsoft Launcher 6 per Android e nuova build Windows 10 per Insider

con aggiornamenti delle ultime notizie e le storie di tendenza. Microsoft Launcher v6 supporta poi gli orientamenti verticale e orizzontale per seguire al meglio le preferenze di visualizzazione. Le ...

Macedonia del Nord (+164 e 5 decessi). Qui nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 164, con altri cinque decessi. Nel darne notizia, i media regionali precisano che in totale i contagi sono ...con aggiornamenti delle ultime notizie e le storie di tendenza. Microsoft Launcher v6 supporta poi gli orientamenti verticale e orizzontale per seguire al meglio le preferenze di visualizzazione. Le ...