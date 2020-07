Tottenham, Mourinho: «Siete bravissimi ragazzi, ma per 90′ dovete essere degli st***zi» (Di sabato 18 luglio 2020) A breve uscirà il documentario sul Tottenham, “All or Nothing”, ecco una breve anticipazione con Mourinho protagonista Prossimamente uscirà il documentario sul Tottenham, “All or Nothing“, prodotto da Amazon. L’attesa è alle stelle visto che sui social sono state rilasciate alcune clip che hanno mandato in visibilio i fan degli Spurs e non solo. In uno dei filmati trapelati in rete, si vede il manager degli Spurs José Mourinho motivare il gruppo alla sua maniera invitando Kane e compagni a giocare con intelligenza, da ‘bastardi’ per centrare la vittoria: «Forse mi sbaglio, ma credo che voi siate davvero un gruppo di bravissimi ragazzi. Ma per novanta minuti, non ... Leggi su calcionews24

Joe Jordan: "Milik farebbe comodo al Tottenham. Pogba non lascerà lo United"

