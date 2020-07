Tiziano Ferro, “Il dolore di un addio”: la frase allarma i fan (Di sabato 18 luglio 2020) Tiziano Ferro ha scritto sul suo profilo Instagram un post che ha molto emozionato i fan, la scelta del cantate commuove i fan. Foto: Instagram @TizianoFerroUn messaggio di Tiziano Ferro su Instagram ha molto emozionato i suoi follower, il noto cantante ha scritto una frase molto particolare, che ha destano molto interesse. Nelle ultime ore si è scatenato molto interesse sulla frase scelta da Tiziano, in un primo momento si è infatti pensato che il cantante abbia detto addio a Vcitor Allen, il marito con il quale vive in America. Tuttavia, concentrandosi meglio sulle parole del cantante, si capisce il vero significato delle sue parole e i fan non possono non ... Leggi su chenews

LissyNeumair : Mi spiace che insultiate Chiara Ferragni solo perché si chiama Chiara Ferragni e lavora con i social. Immagino che… - ScrivoArte2 : RT @Danila9631: Io il sorriso l'ho indossato anche oggi... Voi ancora no? #BuongiornoconSmileParty ?? #SmileParty #ScrivoArte #MusicaSmileP… - alycecappellaio : RT @schwarzerose84: “E porto a letto tutto il mondo che ho chiuso dentro la mia testa,per riconoscere allo specchio ciò che di me resta...”… - Lalix_Ferro : Quali tra queste canzoni scritte da Tiziano Ferro sperate di sentire almeno una volta live? “A chi mi dice” dei B… - paolaxmi : RT @Maxpar68: @paolaxmi #scritturebrevi #lipogiro #incandescente /D Buon venerdì #lipogiranti!!! Arroventato Notavo terra Esploratore Nave… -