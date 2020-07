Teo Mammucari pubblica una foto mentre bacia Anna Falchi e scrive: “Mi sono sposato”, Gerry Scotti commenta felice (Di sabato 18 luglio 2020) Teo Mammuccari ha abituato il suo pubblico a scherzi più o meno pesanti e veritieri. Grande showman, Teo Mammuccari piace e diverte per il suo modo di fare dissacrante, cinico e ,a volte, che rasenta la cattiveria ma sempre per fare spettacolo. Piace tanto e ogni spettacolo che porta in scena è un successo. Il suo programma storico, quello degli esordi quando c’era una giovanissima Flavia Vento accovacciata sotto un tavolino trasparente e lui che faceva scherzi telefonici, difficilmente si potrà dimenticare e ogni volta che in tv lo ripropongono fa sempre boom di ascolti anche se qualcuno storce il naso per il ruolo che era stato dato alla giovanissima e bellissima Flavia Vento. La vita privata di Teo Mammuccari Di Teo Mammuccari e delle sue conquiste si sa poco, è un tipo riservato che ama le belle donne e di questo non ha mai fatto ... Leggi su baritalianews

