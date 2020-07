Star suicida a soli 20 anni: lascia questo biglietto (Di sabato 18 luglio 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Ha lasciato un biglietto con una sola parola “amore”. Così è morta Ekaterina Alexandrovskaya, 20 anni, promessa del pattinaggio russo, finita a gareggiare per l’Australia alle Olimpiadi del 2018. Una strana vita, una di quelle esistenze in cui perdi il senso della patria e quello della famiglia solo per inseguire la forza inarrestabile del tuo talento. Ekaterina si è uccisa a Mosca, gettandosi da un palazzo, una vicenda dai contorni complicati, l’unica certezza è quel biglietto con una sola parola “amore”. (Continua...) L’amore per la vita sicuramente era passato, quello per lo sport non si sa, forse restava l’amore per l’amore, una forza inarrestabile che a volte spinge verso ... Leggi su howtodofor

