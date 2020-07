Stallo sul Recovery fund. Ma l’Italia non si piega al ricatto olandese. Da Rutte proposta irricevibile. Conte la respinge al mittente (Di sabato 18 luglio 2020) Che l’intesa fra i 27 leader europei in queste ore impegnati a Bruxelles nella difficile negoziazione sul piano Next Generation Eu, in particolare sul Recovery fund e il bilancio pluriennale 2021/27 a cui esso è ancorato, fosse ardua da raggiungere in 48 ore, era cosa nota. Non a caso ha messo le mani avanti la cancelleria Angela Merkel – che pure è una strenua sostenitrice del fatto che gli strumenti per contrastare la crisi post pandemica vadano licenziati il prima possibile -, arrivando ieri al vertice Ue. “Le differenze tra i leader sono ancora molto grandi e non possiamo prevedere se riusciremo a raggiungere un risultato. Mi aspetto trattative molto, molto difficili”, ha ammesso con il consueto realismo che la contraddistingue. In ogni modo, ha continuato, “la Germania (titolare del semestre di presidenza ... Leggi su lanotiziagiornale

