Spagna – Nuovo picco di contagi, la Francia sta valutando di chiudere i confini (Di sabato 18 luglio 2020) Registrate 628 infezioni nelle ultime 24 ore. In Aragona e Catalogna la maggiore incidenza dellʼepidemia. Parigi: “Monitoriamo attentamente la situazione”. Nuovo picco anche la Romania. I nuovi contagi da coronavirus in Spagna hanno raggiunto un Nuovo picco dall’8 maggio, con 628 infezioni nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono diversi media spagnoli, che segnalano una maggiore incidenza in Aragona e Catalogna, dove le autorità continuano a … Leggi su periodicodaily

