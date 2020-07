Pattinaggio in lutto, Ekaterina Alexandrovskaya si è suicidata a soli 20 anni (Di sabato 18 luglio 2020) Ekaterina Alexandrovskaya è morta all’età di 20 anni. La giovane si è tolta la vita a Mosca. MOSCA (RUSSIA) – Il mondo del Pattinaggio mondiale piange Ekaterina Alexandrovskaya, morta all’età di 20 anni. La notizia della scomparsa della giovane è stata data dall’agenzia Tass che ha precisato come l’atleta si sia tolta la vita nella giornata di sabato 18 luglio 2020 lanciandosi da una finestra del suo monolocale di Mosca. Aperta un’inchiesta per cercare di ricostruire meglio la dinamica dell’accaduto. All’interno dell’appartamento gli inquirenti hanno trovato un semplice biglietto con la scritta “Amore”. Chi era Ekaterina ... Leggi su newsmondo

