Patrick Zaki, esponente Lega: “Esistono Paesi seri come l’Egitto che non si lasciano condizionare da ong. Bye Bye Zaki” (Di sabato 18 luglio 2020) Mentre si moltiplicano gli sforzi per riportare Patrick Zaki a casa, c’è chi esulta per il prolungamento della sua detenzione “Esistono Paesi seri come l’Egitto che non si lasciano condizionare da ong. Bye Bye Zaky” il commento di un esponente della Lega di Modena, Luca Rossi, sulla decisione dell’autorità giudiziaria egiziana, su Facebook. La frase sullo studente dell’Università di Bologna in carcere in Egitto arrestato il 7 febbraio scorso all’aeroporto del Cairo con l’accusa, tra le altre, di propaganda sovversiva su Facebook, è stato riportata e commentato dal segretario del Pd cittadino e assessore comunale alla Cultura Andrea Bortolamasi. “Una frase ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Coronavirus, “guardie e detenuti infetti, celle affollate e nessuna protezione”: il Covid nel carcere egiziano dove… - Tg3web : Non si ferma la campagna dell'Università di Bologna per la liberazione di Patrick Zaki. In aula le sagome dello stu… - civati : Insisitiamo, come ogni giorno. #FreePatrick #PatrickZaki - Hrodsanto : RT @FreePatrickZaki: Oggi sono 162 giorni che Patrick Zaki è prigioniero. Che il mondo lo sappia #freepatrick #patrickzaki - peterknit : RT @FreePatrickZaki: Oggi sono 162 giorni che Patrick Zaki è prigioniero. Che il mondo lo sappia #freepatrick #patrickzaki -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki Patrick Zaki, esponente Lega: “Esistono Paesi seri come l’Egitto che non si lasciano condizionare da… Il Fatto Quotidiano Il perché del mio No sulla Libia in dissenso dal Pd

A quel regime si è ritenuto di cedere due fregate militari per esigenze commerciali e strategiche e ciò è avvenuto mentre Patrick Zaki da cinque mesi è detenuto senza motivo in un carcere, e quante ...

L’esponente della Lega a Modena che scrive «Bye Bye Zaki»

Il post risale a lunedì scorso, quando è stato reso noto dalle autorità egiziane che l’arresto di Patrick Zaki – il ricercatore dell’università di Bologna che è stato portato in carcere il 7 febbraio ...

A quel regime si è ritenuto di cedere due fregate militari per esigenze commerciali e strategiche e ciò è avvenuto mentre Patrick Zaki da cinque mesi è detenuto senza motivo in un carcere, e quante ...Il post risale a lunedì scorso, quando è stato reso noto dalle autorità egiziane che l’arresto di Patrick Zaki – il ricercatore dell’università di Bologna che è stato portato in carcere il 7 febbraio ...