MotoGp – Quartararo pensa alla gara, Vinales in difficoltà, Marquez soddisfatto: le parole dei piloti dopo le qualifiche di Jerez (Di sabato 18 luglio 2020) La prima pole position della stagione 2020 di MotoGp la firma Fabio Quartararo. ‘El Diablo’ si conferma velocissimo il sabato, come l’anno scorso, piazzandosi davanti a Maverick Vinales e Marc Marquez. Il talentino francese della Petronas si è espresso così dopo le qualifiche: “dopo la pole position è il momento di essere nello stesso posto al termine della gara di domani. Ma sarà difficile perchè oggi Marquez ha tenuto un passo incredibile. Noi stiamo messi bene, ma la cosa importante era arrivare in prima fila, era il nostro obiettivo. Domani siamo pronti per lottare e dare il 100%“. Vinales svela qualche difficoltà: “non avevo molto ... Leggi su sportfair

