MotoGP, pole position per Quartararo. Soltanto 11° Valentino Rossi (Di sabato 18 luglio 2020) Si sono svolte oggi le qualifiche per il Gran Premio di Jerez, che hanno visto grande protagonista Fabio Quartararo con la sua pole position, mentre Valentino Rossi partirà dall'undicesima posizione.I RISULTATI DELLE QUALIFICHEcaption id="attachment 993791" align="alignnone" width="594" Fabio Quartararo (getty images)/captionIl pilota francese ha ottenuto la prima posizione durante le qualifiche con il tempo di 1'36''705, riuscendo a mettersi alle spalle Maverik Vinales e Marc Marquez, in ritardo rispettivamente di 0''139 e 0''157. Bella sorpresa al quarto posto con l'italiano Francesco Bagnaia, mentre la quinta, sesta e settima posizione saranno occupate rispettivamente da Jack Miller, Cal Crutchlow e Pol Espargaro. Dovizioso ... Leggi su itasportpress

È il pilota francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo a conquistare la prima pole position stagionale della classe MotoGp a Jerez de la Frontera. In prima fila anche Maverick Vinales ...