Milan, Ibrahimovic polemico dopo il cambio: “Pioli, la prossima volta tiri fuori un altro!” (Di domenica 19 luglio 2020) Il Milan ha superato il Bologna con un netto 5-1, una vera e propria festa del gol alla quale non ha partecipato però Zlatan Ibrahimovic. dopo circa un’ora di gioco, Stefano Pioli ha preferito sostituire il bomber svedese, a risultato ormai acquisito, per permettergli di conservare energie in vista delle prossime gare. Sostituzione che però gli ha precluso la possibilità di segnare, allungando il suo digiuno da gol a 3 gare consecutive. Al momento del cambio, secondo quanto riportato da DAZN, non è mancato un momento polemico: “la prossima volta tiri fuori uno di quelli. Io oggi volevo fare gol“, avrebbe detto l’attaccante rivolgendosi a Pioli. Segno che ... Leggi su sportfair

