Milan, Calhanoglu: «Pioli mi ha cambiato. Gioco per lui» (Di domenica 19 luglio 2020) Hakan Calhanoglu ha commentato la vittoria ottenuta contro il Bologna: le dichiarazioni del centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Bologna. PRESTAZIONE – «Sono contento, vogliamo continuare così, abbiamo giocato tante partite con lo stesso modulo. E’ importante giocare da squadra». SQUADRA – «C’è voglia, non è facile giocare ogni due giorni, le nostre gambe sono stanche ma abbiamo mostrato il nostro cuore, il Bologna gioca sempre 1vs1 non era facile. Abbiamo fatto pressing alto e abbiamo segnato». Pioli – «Lui mi ha cambiato tanto, mi lasciato giocare come voglio, libero senza fare casino, parla con me ... Leggi su calcionews24

SkySport : MILAN-BOLOGNA 5-1 Risultato finale ? ? #Saelemaekers (10’) ? #Calhanoglu (24’) ? #Tomiyasu (45’) ? #Bennacer (49’)… - AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Leao, Bonaventura, Ca… - AntoVitiello : Verso Napoli-Milan Formazione provata oggi a Milanello Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Benn… - cmdotcom : #MilanBologna, le pagelle di CM: fattore #Rebic, il #Calhanoglu più bello di sempre - RadioRossoneraS : RT @RadioRossonera: MANITA ROSSONERA a SAN SIRO???? #MilanBologna 5-1 Un bellissimo #Milan diverte e si diverte! In gol #Saelemaekers, #Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Calhanoglu Calhanoglu e Kessie si prendono il Milan di oggi e di domani: ora servono i rinnovi Milan News Calhanoglu: “Gruppo da confermare. Contenti di Pioli”

Hakan Calhanoglu è intervenuto a DAZN dopo Milan–Bologna, ecco le sue dichiarazioni sul match: “Sono contento, devo continuare così. Ho giocato tante partite con questo modulo, volevo giocare così.

Milan show col Bologna, ma che gol Tomiyasu! Ibra non prende bene il cambio

Termina 5-1 al Giuseppe Meazza: dopo l'uno-due Saelemaekers (10') e Calhanoglu (24') e l'eurogol del giapponese (44'), Bennacer (49'), Rebic (57') e Calabria (92') fanno calare il sipario Tags: Milan, ...

Hakan Calhanoglu è intervenuto a DAZN dopo Milan–Bologna, ecco le sue dichiarazioni sul match: “Sono contento, devo continuare così. Ho giocato tante partite con questo modulo, volevo giocare così.Termina 5-1 al Giuseppe Meazza: dopo l'uno-due Saelemaekers (10') e Calhanoglu (24') e l'eurogol del giapponese (44'), Bennacer (49'), Rebic (57') e Calabria (92') fanno calare il sipario Tags: Milan, ...