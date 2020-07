Mascherine contraffatte: sequestrate fabbriche del falso nel Napoletano (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinte operazioni, condotte tra il rione Sanità del capoluogo partenopeo e Ottaviano, ha sottoposto a sequestro altrettante “fabbriche del falso”. La Compagnia di Ottaviano ha scoperto una stamperia abusiva allestita con strutture e macchinari altamente performanti per la produzione ed il confezionamento di capi di abbigliamento contraffatti, tra cui Mascherine non a norma. Il Gruppo Pronto Impiego di Napoli ha individuato un opificio domestico clandestino allestito con strutture e macchinari utilizzati per la fabbricazione e il confezionamento di borse con marchi falsi. In particolare, nel corso del primo intervento, i finanzieri hanno sequestrato, all’interno di una stamperia clandestina, ... Leggi su anteprima24

gml73 : RT @mattinodinapoli: Napoli, sequestrate due fabbriche per fare borse e mascherine contraffatte - mattinodinapoli : Napoli, sequestrate due fabbriche per fare borse e mascherine contraffatte -