L' ultima bici di Fabio Casartelli

Adriano De Zan, in telecronaca, mentre la tappa supera il Tourmalet e arriva a Cauterets in una festa ignara e vergognosa, fa lungamente silenzio, dopo aver dato la notizia a tutta Italia: 'Leggo sul ...

Decreto Rilancio conversione in legge, le novità: Il testo del Dl RIlancio 2020 è stato convertito dal Senato il 16 luglio. Nel provvedimento da 55 miliardi di euro sono contenute una serie di misure ...

LODI Dalla Faustina al centro, un’autostrada per le bici

Ieri a palazzo Broletto la presentazione dell’intervento da 250 mila euro per mettere in sicurezza i viaggi su due ruote su un’arteria già teatro di numerosi incidenti, due dei quali mortali per ...

