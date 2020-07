L’affare Osimhen-Napoli è al capolinea. Molto difficile si possa riaprire la trattativa (Di sabato 18 luglio 2020) “In merito all’acquisto di Victor Osimhen regna sovrano il pessimismo all’interno del mondo Napoli. Il concetto venuto fuori dalle verifiche e dai riscontri incrociati è il seguente: è davvero Molto, Molto difficile che si possa trovare il nuovo accordo e riaprire l’affare”. Lo scrive il Corriere dello Sport. A far saltare il banco è stato il cambio di agenti da parte dell’attaccante nigeriano. E sembra non servire a nulla il tentativo del Lille di ricucire lo strappo. “Per il presidente del club francese, Gerard Lopez, Victor è virtualmente azzurro per 60 milioni di euro, e non è un caso che martedì, a quanto pare, abbia detto a De Laurentiis: è tuo. Ma Osimhen e ... Leggi su ilnapolista

