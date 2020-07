Incredibile guarigione dal Coronavirus: a 102 anni era stata colpita da una forma grave (Di sabato 18 luglio 2020) Si chiama Alba Perinetti, è originaria di Ancona, e ha 102 anni. A parte l’età meravigliosa ha qualcos’altro di speciale: ha superato il Coronavirus, sconfiggendone una forma grave. La signora, ricoverata da qualche tempo alla Fondazione S. Chiara di Lodi, si è ammalata alla metà di aprile. Per curare al meglio chi nei mesi scorsi si è ammalato di Coronavirus, all’interno della residenza per anziani erano stati creati diversi reparti contraddistinti da diversi colori per gravità. La donna era stata spostata nel reparto con codice rosso, dunque molto grave. Ma lei ha stupito tutti e ce ... Leggi su meteoweb.eu

gabcillo : RT @CiaoKarol: Lourdes. Joachime, 29 anni, entra nelle piscine: le sue carni e i suoi tendini si ricostruiscono: Lourdes: l’incredibile gua… - Mosange : RT @CiaoKarol: Lourdes. Joachime, 29 anni, entra nelle piscine: le sue carni e i suoi tendini si ricostruiscono: Lourdes: l’incredibile gua… - italmud : RT @CiaoKarol: Lourdes. Joachime, 29 anni, entra nelle piscine: le sue carni e i suoi tendini si ricostruiscono: Lourdes: l’incredibile gua… - Antonio55481396 : RT @CiaoKarol: Lourdes. Joachime, 29 anni, entra nelle piscine: le sue carni e i suoi tendini si ricostruiscono: Lourdes: l’incredibile gua… - angelicabaires : RT @CiaoKarol: Lourdes. Joachime, 29 anni, entra nelle piscine: le sue carni e i suoi tendini si ricostruiscono: Lourdes: l’incredibile gua… -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile guarigione Incredibile guarigione dal Coronavirus: a 102 anni era stata colpita da una forma grave Meteo Web Coronavirus: alcuni pazienti infetti potrebbero non guarire mai

Il Coronavirus è una parola che ormai è sulla bocca di tutti, una parola che ognuno utilizza ben consapevole di cosa sia e quali sono le conseguenze che può e che ha arrecato. Il mostro letale e invis ...

Melanoma, nel 90% dei pazienti guarisce ma aumenta tra gli under 40

Ricerca e medicina sono riuscite a far guarire quasi il 90% dei pazienti con melanoma ma, i casi, continuano ad aumentare tra gli under 40. Perché, sembra incredibile, i giovani ancora non accettano l ...

Il Coronavirus è una parola che ormai è sulla bocca di tutti, una parola che ognuno utilizza ben consapevole di cosa sia e quali sono le conseguenze che può e che ha arrecato. Il mostro letale e invis ...Ricerca e medicina sono riuscite a far guarire quasi il 90% dei pazienti con melanoma ma, i casi, continuano ad aumentare tra gli under 40. Perché, sembra incredibile, i giovani ancora non accettano l ...