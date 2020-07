Incidenti in Montagna: escursionista precipita da roccia sopra al lago di Codelago (Di sabato 18 luglio 2020) Un escursionista è precipitato questa mattina all’Alpe Devero, da una roccia sopra al lago di Codelago. Sul posto l’elisoccorso del 118 che ha trasportato il 23enne al Dea dell’ospedale San Biagio di Domodossola con ferite classificate di media gravità. Il giovane era impegnato in un’ascensione nella zona del monte Cervandone.L'articolo Incidenti in Montagna: escursionista precipita da roccia sopra al lago di Codelago Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Un giovane di 23 anni è caduto durante un'escursione nei presso del Lago di Devero. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, con l'elicottero, che hanno portato l'escursionista in codice giallo ...

Due interventi in corso sul Gran Sasso: alpinista ed escursionista in difficoltà

Incidente in montagna. Sono in corso le operazioni di recupero di un escursionista infortunato. L'elicottero del 118, con a bordo il team del Soccorso Alpino e Spelelogico, sta operando sul Gran Sasso ...

