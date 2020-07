In giro con un coltello e rifiuta il test alcolemico: 25enne denunciato (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTaurasi (Av) – “Porto abusivo di strumenti atti ad offendere” e “Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza”: sono questi i reati di cui dovrà rispondere un ventenne denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. Il giovane, fermato a Taurasi dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano, nonostante l’evidente sintomatologia rifiutava l’invito di sottoporsi al test alcolemico. Inoltre, all’esito di perquisizione, veniva trovato in possesso di un coltello di cui non era in grado di giustificarne il porto. Oltre alla denuncia, nei confronti del ventenne è scattato il ritiro della patente di ... Leggi su anteprima24

MarcoMoriniTW : Quella di Milano sarà la data di apertura del nuovo tour di Louis, il #LouisTomlinsonWorldTour2021, con cui il pros… - acmilan : Round two of our Rossoneri expert vs the fans. Let's see if anyone can give him a tough time ?? Altro giro, altra s… - rulajebreal : Salvini diffonde il video di un uomo nudo in giro per strada: “un molestatore pakistano a Gallipoli.” L’uomo nel vi… - cmstalia : RT @edvilcms: Devo recuperare un sacco di spam e chat quindi: Rt e faccio giro sul tuo profilo recuperando gli spam Fav e ti scrivo dedi… - inox7777 : @luciasegreta E che ci hai guadagnato..hai solo preso in giro sei ragazzi non era meglio se giocavi con sei patatine??? -

Ultime Notizie dalla rete : giro con Firenze, lunedì presentazione di Musica in giro con assessore Sacchi AgCult La Regina Elisabetta nomina cavaliere Tom Moore, l'uomo che ha raccolto 33 milioni per l'emergenza Covid

"Sorgi, cavaliere Thomas Moore". Spada poggiata sulla testa e medaglia al valore, così come vuole la tradizione. In una cerimonia privata, la Regina Elisabetta II ha conferito il cavalierato al vetera ...

Ripatransone, lampioni a intermittenza. L’opposizione: “Cittadini presi in giro”

Noi crediamo che, dopo più di due anni dalla loro elezione, dovrebbero dare una risposta ai cittadini che si sentono “presi in giro” per questo “illuminamento ... I cittadini protestano sia con gli ...

"Sorgi, cavaliere Thomas Moore". Spada poggiata sulla testa e medaglia al valore, così come vuole la tradizione. In una cerimonia privata, la Regina Elisabetta II ha conferito il cavalierato al vetera ...Noi crediamo che, dopo più di due anni dalla loro elezione, dovrebbero dare una risposta ai cittadini che si sentono “presi in giro” per questo “illuminamento ... I cittadini protestano sia con gli ...