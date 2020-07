Il Ponte di Genova è pronto al collaudo (Di sabato 18 luglio 2020) Inizia domenica mattina alle 10 la procedura delle prove di collaudo statico che, definite da Anas, Rina e PerGenova, daranno il certificato di collaudo, e quindi il via libera al nuovo Ponte di Genova. Già da oggi si è proceduto al carico e alla pesatura degli autoarticolati che si muoveranno in diversi modi sul Ponte per testarne assestamento, capacità di torsione e di carico. Gli autoarticolati saranno riempiti di inerti: ciascuno dei mezzi deve pesare dalle 40 alle 50 tonnellate. E saranno tutti pronti entro le 10 di domani per iniziare i test, in collegamento con la control room dove i tecnici visioneranno lo stato delle prove e procederanno alla interpretazione dei dati.La ‘danza’ degli autoarticolati inizierà puntuale. La ‘fase ... Leggi su huffingtonpost

