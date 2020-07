I fotografi sanniti illuminano l’Arco di Traiano (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl gruppo dei fotografi e videografi professionisti di Benevento, quale associazione di fotografi professionisti, comunica la propria partecipazione alla campagna di sensibilizzazione a favore del Diritto d’Autore indetta da Tau Visual con il flash mob per il prossimo 21 luglio 2020. Invita alla partecipazione pertanto i colleghi di Benevento e provincia in Via Traiano a partecipare dalle 22:00 alle 22:15. “Questa iniziativa – si legge nella nota stampa – è rivolta non solo ai fotografi professionisti ma anche fotografi emergenti, tutti gli amanti della fotografia, ai Videomaker, registi e a tutti coloro che sono in qualche modo sensibili alla causa! Condividiamo con tutti la bellezza e l’importanza del linguaggio ... Leggi su anteprima24

NTR24 : I flash dei fotografi sanniti verso l’Arco di Traiano per sensibilizzare sul diritto d’autore… -

Ultime Notizie dalla rete : fotografi sanniti I flash dei fotografi sanniti verso l'Arco di Traiano per sensibilizzare sul diritto d'autore NTR24 I flash dei fotografi sanniti verso l’Arco di Traiano per sensibilizzare sul diritto d’autore

Un flash mob di fronte all’Arco di Traiano. E’ l’iniziativa organizzata dai fotografi e videografi professionisti di Benevento come adesione alla campagna di sensibilizzazione a favore del diritto ...

Monte Compatri – Inaugura l’area giochi al Parco dei Sanniti a Molara

Questa mattina, a Monte Compatri, è stato inaugurato il Parco dei Sanniti, alla Molara. “Un altro piccolo passo, dei tanti, verso grandi obiettivi”, ha detto il Sindaco, Fabio D’Acuti, visibilmente co ...

Un flash mob di fronte all’Arco di Traiano. E’ l’iniziativa organizzata dai fotografi e videografi professionisti di Benevento come adesione alla campagna di sensibilizzazione a favore del diritto ...Questa mattina, a Monte Compatri, è stato inaugurato il Parco dei Sanniti, alla Molara. “Un altro piccolo passo, dei tanti, verso grandi obiettivi”, ha detto il Sindaco, Fabio D’Acuti, visibilmente co ...